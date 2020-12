Axel Springer Award 2021 geht an Biontech-Gründer

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gründer des Mainzer Corona-Impfstoff-Herstellers Biontech, Özlem Türeci und Ugur Sahin, bekommen den Axel Springer Award 2021. Der Preis solle im Frühjahr verliehen werden, teilte der Medienkonzern Axel Springer am Mittwoch in Berlin mit. An diesem Sonntag soll in Deutschland voraussichtlich das Impfen gegen Covid-19 starten.

Springer-Chef Mathias Döpfner betonte: "Der Axel Springer Award will Vorbilder auszeichnen, die durch ihr Handeln andere ermutigen: zu Unternehmertum, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung. Für das Jahr 2021 kann es dafür keine besseren Beispiele geben als Özlem Türeci und Ugur Sahin." Als Mediziner, Forscher und Unternehmer hätten sie Bahnbrechendes in der Krebsforschung erreicht. "Der von ihnen entwickelte mRNA-Impfstoff gegen Covid-19 hat das Potenzial, uns allen ein großes Stück Freiheit zurückzugeben und auf der ganzen Welt Menschenleben zu retten. Ich gratuliere in Dankbarkeit", ergänzte Döpfner.

Der undotierte Preis des Springer-Konzerns ("Bild", "Welt") wird zum sechsten Mal verliehen. Damit werden jährlich Personen gewürdigt, die laut Springer in besonderer Weise innovativ sind, Märkte schaffen und verändern, die Kultur prägen und sich gleichzeitig ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. Frühere Preisträger waren unter anderen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und die Wirtschaftswissenschaftlerin und Autorin Shoshana Zuboff. Vor Wochen nahm Tesla-Chef Elon Musk den Award für das Jahr 2020 in Berlin entgegen./rin/DP/eas