Axon Enterprise & Medical Properties: Nach den Q2-Zahlen unterschätzt!

Die aktuelle Quartalsberichtssaison offenbart, was viele eigentlich schon lange vermutet haben: Trendstarke Unternehmen setzen ihr Wachstum fort, so manches Mal auch stärker als zuvor. Kriselnde Unternehmen hingegen haben weiterhin zu kämpfen. Eine grobe Richtung, an der sich Foolishe Investoren jetzt orientieren können.

Dabei mag es vereinzelte Beispiele geben, die weder Fisch noch Fleisch für die Investoren sind. Zwei dieser Beispiele sind in meinen Augen die Aktien von Axon Enterprise und Medical Properties.

Lass uns daher im Folgenden erneut einen Blick auf die Quartalszahlen riskieren und schauen, wo der Markt womöglich das Potenzial falsch einschätzt. Und was Investoren bei der Beurteilung der Chancen jetzt begutachten sollten.

Axon Enterprise: Kein Peak, aber …

Eine erste Aktie, die die Investoren zunächst enttäuscht hat, ist die von Axon Enterprise gewesen. So mancher Investor mag sich möglicherweise einen Wachstums-Peak gewünscht haben. Die Proteste in den USA und die Ausschreitungen nach dem Tod von George Floyd durch Polizeigewalt haben schließlich auch zur Kritik an Schusswaffen geführt.

Das Profitieren hiervon konnte Axon Enterprise allerdings im Zahlenwerk nicht bestätigen: Die Umsätze stiegen eher durchschnittlich um 26 % im Jahresvergleich auf 141 Mio. US-Dollar. Aber mal im Ernst, hat wirklich ein Investor geglaubt, dass es kurzfristig zu einem stärkeren Wachstum kommen wird? Immerhin geht es hier um Behörden … und die öffentlichen Mühlen mahlen für gewöhnlich sehr langsam.

Ein Wachstums-Peak ist daher mittelfristig nicht ausgeschlossen. In der Zwischenzeit könnte es jedoch angebracht sein, sich auf das zu konzentrieren, was heute schon funktioniert: In drei weiteren Staaten hat Axon Enterprise jetzt erstmalsg über eine Million US-Dollar an Umsatz generiert. Die grundlegende Wachstumsgeschichte ist intakt. Außerdem stieg der Umsatz bei den Cloud-Lösungen überproportional und die Erlöse kommen auf einen Anteil von über 30 %.

Ich sehe vor allem in letzterem Aspekt ein Zeichen der Stärke und die Vision, dass Axon Enterprise bei der Digitalisierung der Sicherheitsbehörden mit seinen Cloud-Lösungen eine wichtige Rolle spielt. Das ist es, worauf es langfristig ankommen wird.

Medical Properties: So sicher ist die Dividende!

Eine zweite Aktie, bei der eine Reaktion irgendwie vollkommen ausgeblieben ist, ist der US-REIT Medical Properties. Die US-amerikanische Immobiliengesellschaft, die sich auf Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen spezialisiert hat, konnte dabei insbesondere die Funds from Operations kräftig steigern. Der Wert kletterte von einem Vorjahreswert von 0,31 US-Dollar auf 0,38 US-Dollar. Ein Wachstum von soliden 22,5 %. In Krisenzeiten ist das definitiv bemerkenswert!

Dabei schüttet Medical Properties eine Quartalsdividende in Höhe von derzeit 0,27 US-Dollar aus. Oder auf das Gesamtjahr gerechnet 1,08 US-Dollar, die bei einem derzeitigen Aktienkurs von 19,87 US-Dollar (07.08.2020, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite von 5,43 % entsprechen. Na, ist das nicht attraktiv?

Ja, in meinen Augen vor allem im Zusammenspiel. Es ist Corona-Zeit. Trotzdem zeigt Medical Properties mit seinen starken und wachsenden Quartalszahlen, was in dem US-REIT steckt. Das Ausschüttungsverhältnis liegt derzeit bei ca. 71 %, was eher moderat für einen REIT ist. Die Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen dürften auch weiterhin stabile Mieterlöse einbringen.

Medical Properties könnte daher ein preiswerter und starker Real Estate Investment Trust sein, der irgendwie vom Markt übersehen wird. Der jedoch mit einer starken Dividendenrendite von fast 5,5 % so einiges zu bieten hat.

2 unterschätzte Aktien für dich?

Die Aktien von Axon Enterprise und Medical Properties könnten daher kurz- und mittelfristig unterschätzt werden. Das wiederum könnte für dich als Foolishen Investor Chancen eröffnen. Ein näherer Blick tut jedenfalls nicht weh, könnte sich jedoch insbesondere nach den starken Q2-Zahlen anbieten.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise und Medical Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

