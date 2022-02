Axon Enterprise: Schwaches Quartal, kaum reagierende Aktie?!

Die Aktie von Axon Enterprise reagierte am Donnerstag dieser Woche kaum. Gemeint ist damit nicht der ca. 6,3-%-Rebound im regulären Handel. Nein, sondern die Zeit des späten Handels. Schließlich hat auch hier das Management ein frisches Zahlenwerk vorgelegt, das so manchen Investor vielleicht kalt erwischt hat.

Axon Enterprise hatte nämlich kurzfristig mit einem Umsatzwachstum zu kämpfen, was sich nun zeigte. Wobei sich diese Entwicklung eigentlich abgezeichnet hat. Riskieren wir trotzdem einen Blick auf die Highlights, die wohl ausreichend dafür gewesen sind, um unterm Strich eine solide Reaktion zu erhalten.

Axon Enterprise: Gemischtes bis schwaches Quartal!

Das US-Sicherheitsunternehmen Axon Enterprise schockte die Investoren regelrecht mit einem Umsatzrückgang von 4 % im Jahresvergleich auf 218 Mio. US-Dollar. Die Kommentierung ist jedoch relevant. Das Management führt aus, dass insbesondere der Chip-Mangel und anderweitige Probleme bei der Lieferkette zu einem schwächeren Mengenwachstum führten. Außerdem sei der Vorjahreswert von einem 20 Mio. US-Dollar Auftrag der US-Behörden und weiteren Einmaleffekten verwässert.

Positiv ist hingegen die allgemeine Entwicklung. Axon Enterprise kommt im Jahr 2021 auf einen wiederkehrenden Umsatz in Höhe von 327 Mio. US-Dollar, was einem Zuwachs von 48 % entspricht. Auch die Bookings liegen mit 1,7 Mrd. US-Dollar 54 % über dem Vorjahreswert. 2021 ist zudem das dritte Jahr in Folge mit mehr als 25 % Umsatzwachstum gewesen. Eigentlich können wir daher weiterhin sagen, dass sich das Wachstum grundsätzlich beschleunigt.

Top-Fokus bei Axon Enterprise sollte trotz aller Schwierigkeiten jedoch das Ergebnis sein. Mit einem Nettoergebnis von erneut 34 Mio. US-Dollar oder 0,46 US-Dollar je Aktie schreibt das Sicherheitsunternehmen schwarze Zahlen. Der freie Cashflow liegt außerdem bei 74 Mio. US-Dollar. Die Schwelle der Profitabilität ist daher überschritten. Jetzt gilt es, sie nachhaltig zu untermauern.

Im Cloud-Segment hat es zudem im Jahresvergleich ein Wachstum von 36,4 % gegeben. Auch das zeigt, dass ein wertvoller Teil der Investitionsthese, der eben nicht von Hardware betroffen ist, wächst. Axon Enterprise liefert trotz schwächerer Umsatzzahlen daher trotzdem ein solides Wachstum.

Interessante Aktie!

Axon Enterprise adressiert auch weiterhin einen Markt von 52 Mrd. US-Dollar. Kurzfristige Liefer- und Hardwareprobleme bremsen die inzwischen profitable Wachstumsgeschichte nur temporär aus. Entscheidender ist es hier wirklich, das große Ganze zu sehen: Ein Unternehmen, das sich immer mehr von einem größeren und zunehmend relevanteren Marktkuchen sichert.

Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 8,9 Mrd. US-Dollar und einem prognostizierten Jahresumsatz von 1,04 Mrd. US-Dollar bleibt die Ausgangslage klein beziehungsweise mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 9 vergleichsweise moderat bewertet. Insgesamt eine spannende, kleine, dynamische Ausgangslage. Foolishe Investoren erkennen trotz der durchwachsenen Zahlen die Qualitäten dieser Wachstumsgeschichte.

