Azbil stellt einen hochpräzisen Massendurchflussregler mit sehr schnellem Ansprechverhalten für ein schnelles Verständnis des Regelstatus vor

Die Azbil Corporation (TOKYO:6845) kündigt für den 18. August die Produkteinführung des digitalen Massendurchflussreglers Modell F4Q an. Der neue Regler bietet eine schnelle Reaktionszeit und eine hohe Genauigkeit und ermöglicht es, den Regelstatus auf einen Blick zu erfassen.

Digital mass flow controller model F4Q (Photo: Business Wire)

Die große LED-Anzeige des F4Q ermöglicht es dem Benutzer, den Regelstatus unmittelbar einzusehen, während die detaillierte LCD-Anzeige ein schnelles und umfassendes Verständnis des Regelstatus ermöglicht.

Digitale Massendurchflussregler nutzen einen integrierten Sensor und ein Ventil zur Regelung des Gasdurchflusses. Sie werden in Produktionsstätten für Maschinen, in der Automobilindustrie, in elektrischen/elektronischen Anlagen, in der Halbleiterindustrie usw. in Fertigungsanlagen eingesetzt, die eine hochpräzise Durchflussregelung von Gasen erfordern. Auf diesen Märkten wird die automatische Regelung des Gasdurchflusses mit Massendurchflussreglern im Vergleich zur manuellen Regelung mit Nadelventilen immer beliebter. So kann der Fackrkäfterückgang aufgefangen und die höheren Qualitätsanforderungen infolge der Miniaturisierung der elektronischen Bauteile erfüllt werden. Der breite Einsatz solcher Regler wird jedoch dadurch erschwert, dass herkömmliche Massendurchflussregler weder über eine Anzeige noch über Bedientasten verfügen und daher entweder ein Kontrollsystem für den Regelzustand und die Einstellung des Solldurchflusses eingerichtet oder aber eine separate Anzeige- und Bedieneinheit installiert werden muss.

Azbil hat bereits sehr früh Regler mit Display und Bedientasten auf den Markt gebracht und bietet nun den F4Q an, der sich durch eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Mit Hilfe des detaillierten Displays, das eine Vielzahl von Informationen anzeigt, können verschiedene Daten sofort vor Ort eingesehen werden, und der Kontrollstatus kann über die Farbe und den Status der großen LED-Anzeige schnell erfasst werden.

Eigenschaften



Der F4Q ist anstelle der 4-stelligen 7-Segment-Ziffernanzeige der herkömmlichen Azbil-Regler mit einer detaillierten LCD-Anzeige ausgestattet. Die große LED-Anzeige, die in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Blinkmustern leuchtet, ermöglicht es, den Status schnell zu erfassen.

Hohe Genauigkeit von 1 % bezogen auf den eingestellten Wert über einen weiten Bereich von Durchflussraten* (bei herkömmlichen Modellen nimmt die Genauigkeit in den unteren Durchflussbereichen ab).

Schnelle Reaktionszeit von 0,3 Sekunden.



* Einige Modelle ausgenommen

Gemäß der Philosophie der Azbil-Gruppe, die sich auf den Menschen konzentriert, möchte Azbil Beiträge leisten, die „serienmäßig“ zu einer nachhaltigen Gesellschaft führen. Das Unternehmen entwickelt und bietet Produkte und Systeme an, die die Probleme in den Produktionsstätten lösen und die Bedürfnisse der Kunden erfüllen.

Über Azbil Corporation

Die Azbil Corporation, ehemals Yamatake Corporation, ist ein führendes Unternehmen in der Gebäude- und Industrieautomation, das seine Mess- und Regelungstechnologien einsetzt, um seinen Kunden Lösungen mit hohem Mehrwert anzubieten, die ihren Betrieb effizienter und nachhaltiger gestalten. Das 1906 gegründete Unternehmen Azbil beliefert Kunden auf der ganzen Welt in einer Vielzahl von Branchen und möchte zur Sicherheit, zum Komfort und zur Zufriedenheit der Menschen sowie zum Umweltschutz weltweit beitragen. Ende März 2021 beschäftigte Azbil weltweit über 10.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz in Höhe von 246 Milliarden Yen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.azbil.com/.

Robert Jones

Telefon: +81 70 4219 9296

E-Mail: publicity@azbil.com