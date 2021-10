Azbil stellt Smart HART Modem Modell AZ-1SHM mit Stromversorgungsfunktion zur schnellen Lösung von Kommunikationsproblemen in Feldgeräten vor

Die Azbil Corporation (TOKYO:6845) hat die Markteinführung des Smart HART Modem Modells AZ-1SHM (im Folgenden „1SHM“) bekanntgegeben, das die Konfiguration und Einstellung von HART®*1-konformen Feldgeräten in Fabriken und anderen Produktionsstätten erleichtert. Das 1SHM wurde am 20. Oktober in Japan und weiteren Regionen*2 eingeführt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211028006330/de/

Smart HART Modem model AZ-1SHM (Photo: Business Wire)

Ein HART-Modem ist eine digitale Kommunikationsschnittstelle zum Einrichten und Konfigurieren von HART-kommunikationsfähigen Feldgeräten wie Sensoren und Ventilen („HART-Geräte“), die in großen Stückzahlen in Produktionsstätten installiert sind. Bei der Inbetriebnahme neuer oder der Erweiterung bzw. Stillstandswartung bestehender Anlagen verbindet das Wartungspersonal ein Host-Gerät über HART-Modems mit HART-Geräten, um bestimmte Parameter zu konfigurieren. In manchen Fällen kann ein Problem im Zusammenhang mit der Verkabelung, der Anschlussumgebung, der Gerätekompatibilität oder der Stromversorgung eine solche Verbindung verhindern. Um das Problem zu untersuchen und zu beheben, sind möglicherweise eine Stromversorgung, ein Oszilloskop oder andere Geräte erforderlich. Zudem sind Feldgeräte manchmal in schwer zugänglichen Bereichen installiert, wodurch Gefahren für Wartungsmitarbeiter hervorgerufen werden.

Das neue 1SHM löst diese Probleme. Zusätzlich zu den Funktionen der Kommunikationsschnittstelle verfügt es über weitere Funktionen zur Ermittlung der Ursache von Kommunikationsproblemen bei der Konfiguration und Einrichtung. Außerdem verfügt es über drahtlose Konnektivität und eine eigene Stromversorgungsfunktion, die eine effizientere und sicherere Wartung ermöglicht. Da das Modem sowohl mit den HART-Geräten von Azbil als auch mit den Produkten anderer Unternehmen verwendet werden kann, können Wartungsmitarbeiter vielfältige Kommunikationsprobleme sicher und schnell mit ein und demselben 1SHM-Gerät lösen.

Dieses Produkt wurde mit dem Good Design Award 2020 in Japan und dem Red Dot Award 2021 in Deutschland ausgezeichnet.

Eigenschaften

1. LEDs für einen schnellen Überblick über den Gerätestatus

Die LEDs auf der Vorderseite ermöglichen es dem Benutzer, den Strom- und Kommunikationsstatus auf einen Blick zu erkennen. Grundlegende, Verbindungsprobleme verursachende Fehler (fehlende Stromversorgung, Inkompatibilität usw.), können schnell erkannt werden.

2. Diagnose von Kommunikationsproblemen

Ein einzelnes 1SHM-Gerät bietet in Verbindung mit der mitgelieferten Software Funktionen, für die normalerweise mehrere spezielle Geräte (Oszilloskope, Protokollmonitore usw.) erforderlich sind, einschließlich der Anzeige von Kommunikationswellenformen, Rauschpegel und Kommunikationsdaten. Wartungsmitarbeiter können die Ursachen von Kommunikationsproblemen schnell erkennen und Ausfallzeiten reduzieren.

3. Stromversorgung für Feldgeräte

Das 1SHM kann ein HART-Gerät mit Strom versorgen und gewährleistet so eine zuverlässige Einrichtung und Konfiguration.

4. Drahtlose Verbindungen zu Host

Feldgeräten sind manchmal schwer herstellbar. Zudem können sich Arbeitsumgebungen witterungsbedingt verschlechtern, sodass für die Durchführung von Wartungsarbeiten sicherere und komfortablere Orte zu bevorzugen sind. Das 1SHM kann sich kabellos über Bluetooth Classic mit dem Host-Gerät verbinden, sodass der Benutzer bequem von einem sicheren Ort aus arbeiten kann, ohne durch Kabellängen eingeschränkt zu sein.

5. Leicht verständliches, hervorragend ablesbares und ergonomisch gestaltetes Design

Das ergonomische Design bietet hohe Benutzerfreundlichkeit und hervorragende Ablesbarkeit.

Verkaufsziele:

GJ 2021: 250 Einheiten

GJ 2022: 1.000 Einheiten

GJ 2023: 1.500 Einheiten

Verkaufspreis: 100.000 Yen (ca. 759,00 EUR) (ohne USt)

Weitere Details zum Produkt:

https://www.azbil.com/products/factory/solution/equipment-asset-management/hart-foundation-fieldbus/hdfs-system/smart-hmodem/index.html

Gemäß der Philosophie der Azbil-Gruppe, nach der sich Automatisierung auf den Menschen konzentriert, möchte Azbil „serienmäßig“ Beiträge zu einer nachhaltigen Gesellschaft leisten und Lösungen anbieten, die genau auf die Bedürfnisse des Anwenders abgestimmt sind.

*1 Highway Addressable Remote Transducer: Kommunikationsmethode, bei der ein digitales Signal einem 4-20-mA starken Analogsignal überlagert wird.

*2 Die im Oktober freigegebene Version ist für China, Südostasien, Deutschland, die Vereinigten Staaten und andere Länder bestimmt. Das 1SHM wird in Südkorea ab Mitte November erhältlich sein.

* HART® ist eine eingetragene Marke der FieldComm Group.

* Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc.

Über die Azbil Corporation

Die Azbil Corporation, ehemals Yamatake Corporation, ist ein führendes Unternehmen in der Gebäude- und Industrieautomatisierung, das seine Mess- und Regelungstechnologien einsetzt, um seinen Kunden Lösungen mit hohem Mehrwert anzubieten, die ihren Betrieb effizienter und nachhaltiger gestalten. Das 1906 gegründete Unternehmen Azbil beliefert Kunden auf der ganzen Welt in einer Vielzahl von Branchen und möchte zur Sicherheit, zum Komfort und zur Zufriedenheit der Menschen sowie zum Umweltschutz weltweit beitragen. Ende März 2021 beschäftigte Azbil weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von 246 Milliarden JPY.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.azbil.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211028006330/de/

Robert Jones

r.jones.j7@azbil.com



+81-(0)70-4219-9296

Public Relations Sect.

Azbil Corporation