B+S Banksysteme: Attraktive Mischung aus Stabilität und Fantasie

Trotz eines soliden Umsatzwachstums der B+S Banksysteme AG sei das Ergebnis des ersten Geschäftsquartals rückläufig ausgefallen und habe damit leicht hinter den Erwartungen von SMC-Research gelegen. Allerdings sei der Aussagewert des ersten Quartals ohnehin gering, weswegen der SMC-Analyst Adam Jakubowski seine Schätzungen weiterhin für gut erreichbar hält und bei seinem Kursziel bleibt.

Laut SMC-Research habe das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres 21/22 ein solides Umsatzwachstum gezeigt, das aber von dem Kostenanstieg übertroffen worden sei, so dass sich das Quartalsergebnis rückläufig entwickelt habe. Insgesamt sei B+S damit etwas hinter den Erwartungen der Analysten geblieben, wobei aber der Aussagewert des ersten Quartals für das Gesamtjahr begrenzt sei. Das Gros der wiederkehrenden Einnahmen erziele B+S im Dezember, auch im Neugeschäft spiele das – kalendarische – Jahresende oft eine wichtige Rolle. Insofern dürfte der Halbjahresbericht eine klarere Tendenz erkennbar machen, so das Researchhaus.

Bis dahin belassen die Analysten ihren Schätzungen und das daraus resultierende Kursziel unverändert bei 5,60 Euro.

Die stillen Reserven des Immobilienbesitzes und vor allem der Beteiligung an dem Start-up TradeLite, die aufgrund der dort involvierten erfolgreichen Entrepreneure am Markt mitunter für große Fantasie sorge, seien darin nicht enthalten und stellen laut den Analysten somit eine weitere Upside-Chance dar. Da ihr Modell für die Aktie dennoch ein fundamentales Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent signalisiere und sowohl das Geschäftsmodell als auch die Bilanz sich durch ein hohes Maß an Stabilität auszeichnen, bestätigen die Analysten ihr Urteil „Buy“.

