B&G Foods schüttet seit 69 Quartalen in Folge eine Dividende aus

Der amerikanische Lebensmittelkonzern B&G Foods Inc. (ISIN: US05508R1068, NYSE: BGS) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,475 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,90 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 33,28 US-Dollar (Stand: 3. November 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 5,71 Prozent.

Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 31. Januar 2022 (Record date: 31. Dezember 2021). Seit dem IPO im Oktober 2004 hat B&G Foods damit 69 Quartale in Folge eine Dividende ausbezahlt.

Zu den Marken des Konzerns aus Parsippany im US-Bundesstaat New Jersey zählen unter anderem B&G, B&M, Don Pepino oder Emeril´s. Es werden insbesondere Bohnen in Dosen und Saucen hergestellt. Der Umsatz betrug im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 464,4 Mio. US-Dollar, eine Verringerung um 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Ertrag verringerte sich um 41,2 Prozent auf 27,1 Mio. US-Dollar.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 20,01 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,02 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. November 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de