B.R.A.I.N. - Positive Meldungen beflügeln die Aktie

B.R.A.I.N. Biotechnology AG - WKN: 520394 - ISIN: DE0005203947 - Kurs: 10,620 € (XETRA)

Mit dem positiven Newsflow im Rücken geht es seit letztem Donnerstag nach oben, die Aktie attackiert den EMA200. Das bislang sehr turbulente Jahr könnte vielleicht doch noch einen versöhnlichen Abschluss finden. Die Abwärtskorrektur seit dem Oktoberhoch könnte beendet sein und eine neue Aufwärtswelle starten. Bei 11,00 - 11,30 EUR trifft der Wert jetzt noch auf Widerstand, der das Kursgeschehen zusätzlich zum EMA200 deckelt. Dieser Preisbereich ist der neue Trigger für die Bullen.

Neues Kaufsignal oberhalb von 11,30 EUR

Kommt es zur nachhaltigen Rückkehr über 11,30 EUR, wäre der Weg frei nach oben in Richtung Oktoberhoch bei 14,28 und darüber hinaus rund 16 EUR.

Exklusive Streams, innovative Widgets, spezielle Funktionen: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

Auf der Unterseite finden Rücksetzer Unterstützung bei 9,80 - 10,00 EUR, viel tiefer sollte es möglichst nicht mehr auf Tagesschlusskursbasis gehen. Mit Kursen unterhalb von 9,20 EUR bestünde die Gefahr weiterer Abgaben bis 8,50 oder darunter ggf. sogar zum Tief bei 7,62 EUR.

Auch interessant:

UBER - Eine Steilvorlage

BRAIN Biotechnology AG Aktie

GodmodeTrader- und Guidants-Nutzer aufgepasst: Was gefällt Ihnen an unseren Portalen am besten? Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? Welche Inhalte vermissen Sie noch? Nehmen Sie bis zum 06. Januar 2020 an einer kurzen Umfrage teil und helfen Sie so dabei, GodmodeTrader und Guidants noch besser an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. 20 Minuten Ihrer Zeit reichen aus! Ihre Antworten werden selbstverständlich anonymisiert erhoben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 20 x 3-Monats-Abos für Guidants PRO, 10 x Guidants PROup und 5 x Guidants PROmax. Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)