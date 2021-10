B2Broker kündigt neue, äußerst wettbewerbsfähige Preisstruktur für Margen- und Krypto-Spot-Liquidität an

B2Broker, ein führender Technologieanbieter und Liquiditätsgeber im Bereich der Lösungen für die Devisen- und Kryptobranche, hat die Einführung einer Serie von hervorragenden neuen Bedingungen für seine Margin- und Krypto-Spot-Liquiditätsangebote angekündigt. Mit der heutigen Ankündigung wird eine neue Preisstruktur eingeführt, die ein äußerst wettbewerbsfähiges und in der Branche unübertroffenes Angebot darstellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211026005889/de/

B2Broker delivers the deepest liquidity pools for FX, Metals, Crypto and CFDs. Our liquidity solutions are used by different types of financial institutions. (Graphic: Business Wire)

B2Broker legte sein erstes Krypto-CFD-Angebot im Jahr 2017 auf und begann mit 30 Krypto-CFD-Paaren. Das Unternehmen war das erste in diesem Bereich, das einen Prime-Broker-Geschäftsmodell-Ansatz im Krypto-CFD-Angebot implementierte. Heute bietet das Unternehmen insgesamt 115 Krypto-Paare an und ist damit der branchenweit führende Anbieter von Krypto-CFDs sowie ein Tier-1-Liquiditätsanbieter in den Bereichen Devisen-Kassahandel, Metalle, Aktienindizes, Rohstoffe, Einzelaktien und ETFs - alles über ein einziges Margin-Konto.

Bis heute wird B2Broker von mehr als 50 % der FX Retail Broker/Props Houses/Funds usw. genutzt, die Krypto-CFDs anbieten und einen Hauptliquiditätsgeber oder eine sekundäre Liquiditätsquelle benötigen.

Margen-Liquidität

Angesichts der zunehmenden Popularität des Margenhandels bieten die neuen Trading-Konditionen von B2Broker den Kunden des Unternehmens eine ganze Reihe von neuen Funktionen und Vorteilen. Dazu gehören:

Neue Krypto-CFDs

Wir haben weitere 15 neue Krypto-CFDs, die sich in letzter Zeit großer Beliebtheit erfreuen, in unseren Liquiditätspool aufgenommen:

XRP, Cardano, Dogecoin, Solana, Polkadot, Chainlink, Polygon, Uniswap, HIBA INU, Algorand, Avalanche, Terra, Filecoin, Vechain und Maker.

Hinweis: Alle werden gegenüber dem US-Dollar gehandelt.

Neue Margenerfordernisse

Die neuen Margenerfordernisse für die wichtigsten Krypto-CFDs wurden von 20 % auf 10 % gesenkt. Dadurch erhalten Trader auf der ganzen Welt mehr Möglichkeiten, unsere unschlagbaren Konditionen zu nutzen.

Die Liste der Symbole, für die wir Änderungen vorgenommen haben, beinhaltet:

BTC/USD, BCH/USD, ETH/USD, LTC/USD, XRP/USD

BTC/EUR, BCH/EUR, ETH/EUR, LTC/EUR, XRP/EUR

BTC/GBP, BCH/GBP, ETH/GBP, LTC/GBP

Neue Preisstruktur

Es wurden neue kommerzielle Angebote eingeführt, um alle Arten von Geschäftsmodellen bedienen zu können. Ganz gleich, ob Sie eine White-Label-Lösung, eine FIX-API/Gateway-Verbindung oder eine Unternehmenslösung benötigen - B2Broker bietet Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot, das Ihren Anforderungen entspricht.

Unser neues Enterprise-Angebot umfasst PrimeXM oder OneZero HUB in Kombination mit einer Liquiditätslösung, die Brokern mehr Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Liquiditätspreisströme und Risikomanagementlösungen bietet. Diesem Paket liegt die Idee zugrunde, Broker-Händlern eine Lösung anzubieten, mit der sie unsere Liquidität zusammen mit führenden HUBs/XCOREs auf effizientere und kostengünstigere Weise nutzen können. Wenn Sie beispielsweise direkt bei PrimeXM oder OneZero einen Hub kaufen und sich dann zum Kauf von Liquidität an B2Broker wenden, wird dies teurer sein als der Kauf eines einzelnen Enterprise-Pakets von B2Broker.

Die Enterprise-Liquiditätslösung ist ideal für Broker, die über einen eigenen Handelsserver wie MT5, MT4, C-Trader usw. verfügen und in der Lage sein möchten, ihre Preisströme, Aufschläge, Swaps, das Risikomanagement und mehr zu verwalten.

Neue Liquiditätspool-Standorte

Unsere Liquiditätspools befinden sich jetzt an den wichtigsten Standorten auf der ganzen Welt wie LD4, NY4, TY3, SG1 und Festlandchina (Peking). Sie können also den am besten geeigneten Standort für Ihre API/Gateway-Verbindung wählen.

Für unsere WL-Kunden mit Sitz in LD4 haben wir ein globales Netzwerk von Zugangsservern aufgebaut, die von jedem Punkt der Welt aus eine Verbindung mit der geringsten Latenz bieten.

Liquiditätsverteilung

Wir bieten Liquiditätsverteilung über die folgenden Plattformen an, um den breit gefächerten Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden: PrimeXM, OneZero, FixAPI, MT5, MT4 für FX/CFD, Krypto-CFDs usw. und B2Trader, Rest API ünd WEBSocket for für Krypto-Spot-Liquidität.

Krypto-Spot-Liquidität

In Bezug auf die Krypto-Spot-Liquidität haben wir eine Reihe herausragender neuer Entwicklungen eingeführt, die auf B2BX anwendbar sind:

A. Überarbeitete, äußerst wettbewerbsfähige Provisionsleiter bis hinunter zu 0,04 %.

B. Insgesamt haben wir die Tiefe des Orderbuches auf 100 Ebenen pro Seite (Kauf und Verkauf) erhöht, um die Anforderungen der großen Akteure zu erfüllen. Das komprimierte Orderbuch enthält über 120 BTC mit einem durchschnittlichen Spread von nur 7 US-Dollar und einem Market Impact von rund 140 US-Dollar.

C. Wir haben unsere Handelspaare um zusätzliche stabile Münzen und alle Top-Token erweitert.

B2Broker-CEO Arthur Azizov kommentierte: “Wir sind ständig bestrebt, unsere Angebote zu verbessern und sind bestens dafür aufgestellt, eine unschlagbare Preisstruktur für unsere Dienstleistungen sowie andere günstige Bedingungen anzubieten, die letztlich unseren Kunden zugute kommen. Unsere Liquiditätsdienstleistungen sind schnell und einfach zugänglich und werden zu den branchenweit günstigsten Preisen sowie mit einem Höchstmaß an technischem Support angeboten.”

Die Liquiditätslösungen von B2Broker werden von verschiedenen Arten von Finanzinstituten genutzt, die von unserem Fachwissen und unserer Technologie sowie von unserer Fähigkeit profitieren, maßgeschneiderte Liquiditätslösungen bereitzustellen, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. B2Broker bietet Liquidität fürDevisenkassa-, Metall-, Rohstoff- und Einzelaktiengeschäfte mit mehr als 400 Instrumenten und agiert als PoP und nicht als Market-Maker. Daher stehen wir jederzeit auf der Seite des Brokers und ermöglichen die bestmögliche Bereitstellung von Liquidität im Einklang mit den Interessen unserer Kunden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211026005889/de/

Rosemary Barnes

Head of PR

pr@b2broker.net



www.b2broker.com