BA - Anmeldungen von Kurzarbeit stagnieren bei über 700.000

Berlin (Reuters) - Der rasante Anstieg der Betriebe mit Kurzarbeit ist nach einer Auswertung der Bundesagentur für Arbeit (BA) gestoppt.

Bis zum 20. April hätten rund 718.000 Betriebe die Zwangspause als wirtschaftliche Folge der Virus-Krise angekündigt, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Die Daten beruhten auf einer Sonderauswertung. Im Vergleich zur Vorwoche sank die Zahl um rund 7000. Einige Betriebe seien doppelt erfasst worden. "In den Arbeitsagenturen gehen weiterhin Anzeigen zur Kurzarbeit ein, die Kurve flacht aber deutlich ab", erklärte die BA. Fast jeder dritte Betrieb in der Beschäftigtenstatistik hat damit Kurzarbeit angemeldet.