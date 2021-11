BA - Arbeitsmarkt weiter auf Erholungskurs

Nürnberg (Reuters) - Auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich die Erholung im November nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit fortgesetzt.

"Folgen der aktuellen, besorgniserregenden Corona-Situation zeigen sich bislang kaum", sagte BA-Chef Detlef Scheele am Dienstag bei der Vorstellung der November-Zahlen in Nürnberg. Im laufenden Monat sei die Arbeitslosenzahl um 60.000 auf 2,317 Millionen gefallen. Die Quote sei um 0,1 Punkte auf 5,1 Prozent gesunken. Der Rückgang fiel damit stärker aus als in den November-Monaten der zurückliegenden drei Jahre. Auch unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Einflüsse sank die Erwerbslosenzahl, und zwar saisonbereinigt um 34.000.