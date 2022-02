BA - Deutscher Arbeitsmarkt weiter auf Erholungskurs

Nürnberg(Reuters) - Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist zum Jahresanfang nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit (BA) trotz der Maßnahmen zur Corona-Eindämmung weiter auf Erholungskurs.

Die Zahl der Arbeitslosen sei von Dezember auf Januar zwar um 133.000 auf 2,462 Millionen gestiegen, teilte die BA am Dienstag in Nürnberg mit. Der Anstieg sei aber bei weitem nicht so stark wie sonst für den Jahresanfang üblich. "Der Arbeitsmarkt ist gut in das Jahr 2022 gestartet", sagte BA-Vorstand Daniel Terzenbach. Saisonbereinigt habe die Erwerbslosenzahl um 48.000 abgenommen. Allerdings verzeichnete die BA im Dezember und Januar vor allem aus dem Gastgewerbe und dem Handel wieder deutlich erhöhte Anzeigen, dass mit Kurzarbeit gerechnet werde.