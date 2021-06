BA sieht umfassende Besserung am Arbeitsmarkt

Nürnberg (Reuters) - Die Folgen der Corona-Pandemie werden den Arbeitsmarkt nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit (BA) noch für Jahre belasten.

Das Vorkrisenniveau der Arbeitslosigkeit werde voraussichtlich erst 2024 oder 2025 wieder erreicht, sagte BA-Chef Detlef Scheele am Dienstag in Nürnberg. Davon gehe die Bundesregierung in ihren Eckwerten aus. "Wir landen wieder bei der Arbeitslosigkeit, die wir gehabt haben. Aber das dauert seine Zeit", sagte Scheele. Derzeit sei die Arbeitslosenzahl durch die Pandemie noch um gut 450.000 höher als vor der Krise. "Das ist der Sockel, den wir mit uns herumschleppen."

Mit der üblichen Frühjahrsbelebung im Mai ging die Zahl der Arbeitslosen weiter zurück. Zudem ist bereits im März die Zahl der Kurzarbeitenden erstmals seit Beginn des Teil-Lockdowns im November wieder gesunken. "Im Mai zeigen sich erste Anzeichen für eine umfassende Besserung am Arbeitsmarkt", sagte Scheele. "Die Folgen der Corona-Krise sind zwar immer noch sehr deutlich sichtbar, werden aber etwas kleiner." Bei der Kurzarbeit werde man "unter die Zwei-Millionen-Grenze kommen in der nächsten Zeit". Die Hälfte aller Kurzarbeitenden komme aus dem Handel, dem Gastgewerbe und den personnahen Dienstleistungen. Wenn die Corona-Beschränkungen weiter zurückgenommen würden, könnten diese Branchen mit kurzer Vorlaufzeit wieder öffnen.

GUT 2,6 MILLIONEN BESCHÄFTIGTE IM MÄRZ IN KURZARBEIT

Für die Inanspruchnahme von Kurzarbeit liegen Daten immer erst mit zweimonatiger Verzögerung vor. Im März wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten der BA für 2,61 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Für Februar war die Zahl mit 3,27 Millionen beziffert worden.

Die BA registrierte im Mai 2,687 Millionen Arbeitslose. Das seien 84.000 weniger als im April und 126.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Punkte auf 5,9 Prozent zurück. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen errechnete die BA einen saisonbereinigten Rückgang im Monatsvergleich um 15.000 Erwerbslose.

Arbeitsminister Hubertus Heil sagte in Berlin, aus den Arbeitsmarktzahlen spreche Zuversicht: "Der deutsche Arbeitsmarkt kommt kräftig in Fahrt." Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen sei erstmals wieder leicht gesunken. Laut Scheele ging sie um 4000 auf 1,065 Millionen zurück. Der Arbeitsmarkt sei aber "bei weitem nicht über den Berg".