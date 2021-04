BA - Stellenangebote nehmen wieder zu

Berlin (Reuters) - Auf dem Arbeitsmarkt nehmen die Stellenangebote nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder zu.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften habe sich im April den zweiten Monat in Folge merklich belebt, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mit. Das saisonbereinigte Stellenbarometer (BA-X) sei von März auf April um zwei Punkte auf 104 Punkte gestiegen. Im Vergleich zum April 2020 ergebe sich im Stellenindex sogar ein Plus von zehn Punkten. Gegenüber März sei in nahezu allen Branchen ein Stellenplus zu verzeichnen. Die Belebung der Arbeitskräftenachfrage im Vergleich zum April vor einem Jahr gehe aber vor allem auf das Baugewerbe, das Verarbeitende Gewerbe und die Informations- und Kommunikationsbranche zurück.

Die BA legt am Donnerstag die Arbeitslosenzahlen für April vor. In der Regel sinkt die Arbeitslosigkeit in diesem Monat als Folge der Frühjahrsbelebung mit steigender Beschäftigung in den Außenberufen. Eine deutliche Zunahme der Arbeitslosigkeit als Folge der Corona-Pandemie wird derzeit durch die Kurzarbeit verhindert. Deren Kosten sprengen mittlerweile alle Erwartungen des Vorjahres. Die BA benötigt dafür weitere 7,5 Milliarden Euro vom Bund und plant nun 20 Milliarden Euro für 2021 ein statt ursprünglich veranschlagter sechs Milliarden Euro. Der in diesem Jahr nötige Zuschuss vom Bund zum Ausgleich des Defizits im BA-Haushalt stiege damit rechnerisch auf rund 17 Milliarden Euro.

Dabei legt die BA die Annahme der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute von rund 1,6 Millionen Kurzarbeitenden im Jahresdurchschnitt zugrunde. Allein bis zum 26. April gab die BA seit Jahresbeginn 9,9 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld und für die Erstattung der Sozialbeiträge an die Unternehmen aus. Die Finanzierung von Arbeitslosigkeit käme nach Angaben der Behörde dreimal teurer als Kurzarbeit: Im vergangenen Jahr habe die BA pro Arbeitslosem im Durchschnitt 20.900 Euro ausgegeben, für einen Kurzarbeiter 7800 Euro.