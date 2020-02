Baader Bank belässt Akzo Nobel auf 'Add' - Ziel 92 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Absatzmengen seien schwächer gewesen als gedacht, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ergebnisseitig habe der Chemiekonzern die Markterwartungen verfehlt, auf bereinigter Basis aber übertroffen. Die Niederländer dürften ihre Ziele für 2020 erreichen, glaubt Mayer. Die Schätzungen am Markt seien hingegen wohl zu optimistisch.

Die Baader Bank hat ihr Einstufungssystem für Aktien geändert. Statt den Empfehlungen BUY, HOLD, SELL verwendet Baader nun für Aktien-Bewertungen die Kategorien BUY, ADD, REDUCE und SELL./ajx/jha/

