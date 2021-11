Baader Bank belässt Clariant auf 'Buy' - Ziel 24 Franken

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Clariant vor dem Kapitalmarkttag am 23.November auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Franken belassen. Der neue Chef des Chemiekonzerns könnte an diesem Tag sein Standing bei den Anlegern verbessern, schrieb Analyst Markus Mayer in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem hofft er auf Ziele für Free Cashflow und die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE)./ag/ck

