Baader Bank belässt Covestro auf 'Add' - Ziel 72 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro nach einer Analystenkonferenz auf "Add" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Mittelwert der vom Unternehmen in Aussicht gestellten operativen Gewinnspanne für das zweite Quartal sei konservativ, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn die Preise für die Produkte des Chemiekonzerns seien im April weltweit nicht gesunken und für den Mai gebe es keine diesbezüglichen Hinweise./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 07:08 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.