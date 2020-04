Baader Bank belässt Evonik auf 'Buy' - Ziel 26,50 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Den europäischen Chemieunternehmen stehe zwar in den kommenden drei bis vier Monaten wegen der Covid-19-Pandemie ein herber Abschwung bevor, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Montag vorliegenden Studie. Evonik zähle aber weiterhin zu den bevorzugten Branchenwerten der Bank. Die jüngsten Jahreszahlen bestätigten ihre Auffassung, dass die Umstrukturierung des Konzerns voranschreite./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 17:24 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST

