Baader Bank belässt Fielmann auf 'Add' - Ziel 80 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach einer Ankündigung über die Umstellung auf einen Notbetrieb auf "Add" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Schließung der Läden in Italien, Österreich, Slovenien und zum Teil in Polen sowie die vorübergehende Einstellung des Regelbetriebs in Deutschland und der Schweiz dürften sich erheblich auf die Umsätze und Gewinne auswirken, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Familienunternehmen sei jedoch finanziell solide aufgestellt und werde seine mittelfristige Wachstumsstrategie weiter vorantreiben./kro/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 08:31 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET

