Baader Bank belässt Gea Group auf 'Reduce' - Ziel 29 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Gea nach vollständigen Quartalszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer habe bereits Ende Juli überraschend gute Eckdaten vorgelegt und sich zuversichtlicher zum Jahr geäußert, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen halte sich in der derzeitigen Krise gut. Angesichts der starken Kurserholung der vergangenen Monate sei die Aktie inzwischen aber recht teuer./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 08:14 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

