Baader Bank belässt K+S auf 'Add' - Ziel 17 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Add" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Markus Mayer verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass Konkurrentin Yara tags zuvor angekündigt habe, den Kauf von Kaliumchlorid-Dünger (MOP) aus Belarus einzustellen, da internationale Sanktionen die Fortsetzung der langjährigen Geschäftsbeziehung nahezu unmöglich gemacht hätten. Das könnte für den Düngerhersteller K+S zu einem Extra-Geschäft führen oder zumindest den MOP-Preisen in der Europäischen Union helfen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 07:38 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / / CET

