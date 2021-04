Baader Bank belässt Krones auf 'Add' - Ziel 82 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Analyst Peter Rothenaicher rechnet in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal mit einer Nachfrageerholung, deren Schwung die Erwartungen übertreffen sollte. Er hält die Voraussetzungen für gut, dass der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in diesem Geschäftsjahr das obere Ende der Umsatz- und Margenzielspannen erreichen oder sogar übertreffen kann./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / 14:59 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.