Baader Bank belässt Lanxess auf 'Buy' - Ziel 46 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Lanxess nach der Ankündigung des Umbaus des Wasseraufbereitungsgeschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der damit einhergehende Verkauf des Geschäfts mit Umkehrosmose-Membranen an den französischen Umweltkonzern Suez sei kein großer Deal, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie, aber er dürfte gleichwohl die Profitabilität des Chemiekonzerns weiter erhöhen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2020 / 08:17 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

