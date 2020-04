Baader Bank belässt Nemetschek auf 'Reduce' - Ziel 49 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Bausoftwareanbieter habe sich im ersten Quartal gleichwohl widerstandsfähiger als andere in der Branche gezeigt, schrieb Analyst Knut Woller in einer Ersteinschätzung am Donnerstag. Das Geschäftsmodell sei im Vergleich linearer und werfe daher regelmäßigere Lizenzeinnahmen ab./ssc/la

