Baader Bank belässt Puma SE auf 'Add' - Ziel 95 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Puma SE nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Hersteller von Sport- und Lifestyle-Artikeln habe einen starken Start in das Jahr hingelegt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Globale Megatrends wie gesünderes Leben, lockere Bekleidung und ein großes Interesse am Sport setzten sich fort./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2021 / 08:49 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

