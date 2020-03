Baader Bank belässt SAP auf 'Add' - Ziel 135 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP auf "Add" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Analyst Knut Woller stellte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Worst-Case-Szenarien auf vor dem Hintergrund der Coronavirus-Krise - auf Basis einer Gegenüberstellung weniger schwankungsintensiver Umsatzanteile mit dem Firmenwert, was in schlechten Zeiten ein guter Wegweiser sei. Die Bewertung der Software AG habe demnach ihr Tief bereits erreicht, bei SAP betrage das daran abgeleitete Abwärtsrisiko aber noch etwa 19 Prozent./tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 12:55 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.