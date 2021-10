Baader Bank belässt Software AG auf 'Add' - Ziel 46 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG anlässlich der bevorstehenden Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Nach dem unerwartet starken zweiten Jahresviertel dürfte der Software-Konzern diesmal beim Umsatz und in puncto Profitabilität schwächer abgeschnitten haben, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere für das Datenmanagement-Geschäft./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / 15:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST

