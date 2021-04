Baader Bank belässt Wacker Chemie auf 'Add' - Ziel 148 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Nach sehr starken Zahlen des Polysiliziumherstellers fühlt sich Analyst Markus Mayer in seiner optimistischen Haltung zu der Aktie bestätigt. Niedrigere Kurse würde er an diesem Freitag zum Nachkaufen beziehungsweise zum Aufbau einer Position nutzen, so der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit BASF und Lenzing zähle die Aktie zu seinen Favoriten im Chemiesektor in diesem Jahr./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 07:57 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.