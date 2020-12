Baader Bank belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 130 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie angesichts der Nachfolgeregelung für Konzernchef Rudolf Staudigl auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Ernennung des bisherigen Vorstandsmitglieds Christian Hartel zum künftigen Vorstandschef sei keine Überraschung - genauso wie der Verkauf der übrigen Anteile am Waferkonzern Siltronic, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beides sei positiv, sollte aber keine größeren Kursreaktionen mehr zu Folge haben./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 07:53 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

