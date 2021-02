Baader Bank belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zalando nach einem Medienbericht über ein Interesse des Online-Modehändlers an Flaconi auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Zukauf des Parfum- und Kosmetikahändlers würde strategisch gut passen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass Zalando den Online-Parfummarkt vor rund drei Jahren betreten habe, diesem aber immer noch die kritische Masse fehle./ck/gl

