Baader Bank hebt BASF auf 'Buy' - Ziel hoch auf 85 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat BASF von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 81 auf 85 Euro angehoben. Die Aktien des Chemiekonzerns dürften sich in den nächsten Quartalen überdurchschnittlich entwickeln, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen müssten nach oben korrigiert werden, zudem dürften sich die Barmittelzuflüsse aus den angekündigten zwei Verkäufen von Randaktivitäten sowie der anstehende Börsengang der Tochter Wintershall als Kurstreiber erweisen./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 07:43 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.