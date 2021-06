Baader Bank hebt Ziel für Zalando auf 122 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Zalando von 115 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe angesichts der starken Geschäftsentwicklung im ersten Quartal, die sich im zweiten Quartal fortsetzen sollte, seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für den Online-Modehändler angehoben, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zalando sei in der Branche in einer stärkeren Position als jemals zuvor./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 17:17 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.