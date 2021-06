Baader Bank hebt Ziel für Zooplus auf 300 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Zooplus nach Zahlen zum ersten Quartal von 265 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Volker Bosse passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für den Online-Tierbedarfhändler nach oben an - auf ein Niveau über den Markterwartungen, wie er ergänzte. Er glaubt, dass Zooplus viele in Zeiten der Pandemie gewonnene Kunden dauerhaft binden kann./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 10:18 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.