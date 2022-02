Baader Bank senkt Ziel für Adidas auf 265 Euro - 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Adidas von 340 auf 265 Euro gesenkt, die Einstufung aber angesichts des zuletzt deutlich gesunkenen Kurses auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Sportwarenkonzern. Er verwies auf die Belastungen infolge vorübergehender Fabrikschließungen in Vietnam, den Druck auf das China-Geschäft des Wettbewerbers Nike sowie die Belastungen für den stationären Einzelhandel durch die jüngste Corona-Welle./mis/jha/

