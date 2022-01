Baader Bank senkt Ziel für Cewe auf 126 Euro - 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Cewe von 145 auf 126 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzung für den Umsatz und die Ergebnisse der Jahre 2022 und 2023. Gründe für ein voraussichtlich schwächeres Schlussquartal 2021 seien die Pandemie und ein sinkendes Konsumentenvertrauen in Deutschland. Der Fotospezialist sei aber unverändert ein "felsenfestes" Unternehmen./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2022 / 16:04 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2022 / / CET

