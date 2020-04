Baader Bank senkt Ziel für Salzgitter auf 11 Euro - 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Salzgitter AG nach ersten Eckdaten zum ersten Quartal von 21 auf 11 Euro nahezu halbiert und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analyst Christian Obst riet Anlegern in einer am Freitag vorliegenden Studie, sich an der Seitenlinie aufzuhalten. Die Stahlnachfrage im laufenden Jahr und darüber hinaus sei gegenwärtig kaum abzuschätzen. So orientiere sich beispielsweise die Autoindustrie als wichtiger Stahleinkäufer komplett neu./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 16:49 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.