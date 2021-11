Bacardi verringert Plastik in Geschenkverpackungen um 50 %

Innovative neue Designs sind gut für den Planeten und passen hervorragend zur Weihnachtszeit

Das Geschenkverpackungssortiment besteht nun zu 100 % aus plastikfreien Designs für BACARDÍ®, GREY GOOSE®, BOMBAY SAPPHIRE®, MARTINI® und DEWAR’S®

Alle Geschenkverpackungen des Familienunternehmens sind auf gutem Weg, bis 2023 zu 100 % plastikfrei zu sein

Bacardi, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, hat angekündigt, dass sein Sortiment an Geschenkverpackungen in dieser Weihnachtssaison 50 % weniger Plastik enthalten wird als im vergangenen Jahr.

Bacardi eliminiert 147 Tonnen Einwegplastik, die jedes Jahr in seinen Geschenkverpackungen verwendet werden, durch innovative neue Designs, die Plastik überflüssig machen, und durch den Ersatz von Plastikeinlagen oder -schalen durch nachhaltige Lösungen aus Karton, der vom Forest Stewardship Council zertifiziert wurde.

Die Reduzierung um 50 % in diesem Jahr ist ein großer Schritt in Richtung des Ziels von Bacardi, bis 2023 Einwegplastik zu 100 % aus seinen Geschenkverpackungen und Verkaufsmaterialien zu beseitigen und bis 2030 zu 100 % plastikfrei zu sein.

Das Sortiment an Geschenkverpackungen von Bacardi umfasst nun zu 100 % plastikfreie Designs, die in dieser Weihnachtssaison zum ersten Mal angeboten werden, darunter wunderschöne Geschenkverpackungen für viele der legendären Marken des Unternehmens wie BACARDÍ Reserva Ocho, GREY-GOOSE-Wodka, BOMBAY-SAPPHIRE-Gin, BOMBAY-BRAMBLE-Gin, MARTINI Fiero und DEWAR’S 12 Year Old Blended Scotch Whisky.

„Als Familienunternehmen, das seit fast 160 Jahren besteht, haben wir außergewöhnliche Getränke kreiert, die von Generationen von Konsumenten gern getrunken wurden“, sagte Rodolfo Nervi, Vorstand des Bereichs Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit bei Bacardi. „Diesen langen Erfolg haben wir erreicht, indem wir immer in die Zukunft geschaut und das Richtige für unsere Verbraucher, unsere Kunden und unser Unternehmen getan haben. Dies wird durch die heutige Ankündigung bestätigt. Wir möchten das umweltfreundlichste globale Getränkeunternehmen sein, und dieses Ziel können wir nur erreichen, indem wir ständig neue Innovationen erforschen und in sie investieren, wie zum Beispiel in nachhaltige Alternativen zu Plastik, die uns dabei helfen werden, unsere Ziele in Sachen Umwelt zu erreichen.“

Im Rahmen seines Corporate-Responsibility-Programms Good Spirited und im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) hat sich Bacardi eine Reihe von Zielen gesetzt, die das Unternehmen bis 2025 erreicht haben will. Zu diesen Zielen gehören neben der Verpflichtung, bis 2030 zu 100 % plastikfrei zu sein, folgende Punkte:



Senkung der Treibhausgasemissionen um 50 %

Senkung des Wasserverbrauchs um 25 %

Nachhaltige Beschaffung von 100 % der wichtigsten Rohstoffe und Verpackungsmaterialien

Rezyklierbarkeit der Produktverpackungen zu 100 %

40 % Recyclinganteil bei Produktverpackungen

Keine Deponieabfälle an allen Produktionsstandorten



Die neuen Geschenkverpackungen, die zu 100 % plastikfrei sind, werden während der Weihnachtszeit in ausgewählten Märkten weltweit angeboten.

Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsverpflichtungen von Bacardi und die Vision des Unternehmens, das umweltfreundlichste Spirituosenunternehmen weltweit zu werden, finden Sie unter https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility/environment/.

Achten Sie stets auf verantwortungsvollen Konsum.

Andrew Carney, Corporate Communications Director, Bacardi, acarney@bacardi.com

Jamie Williams, Corporate Communications Director, Bacardi, jawilliams@bacardi.com