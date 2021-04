Bach hofft auf positives Signal der Fußball-EM für Olympia

MONTREUX (dpa-AFX) - IOC-Präsident Thomas Bach hofft auf ein positives Signal durch die Ausrichtung der Fußball-EM in diesem Sommer für die Olympischen Spiele in Tokio. Eine erfolgreich durchgeführte EM während der Corona-Pandemie könne das Vertrauen in die Organisation der Sommerspiele im Anschluss stärken, sagte der deutsche Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag während des Kongresses der Europäischen Fußball-Union in Montreux. "Der Fußball wird das erste Licht am Ende des Tunnels an Millionen Menschen senden", sagte Bach (67).

Die Fußball-EM (11. Juni bis 11. Juli) soll größtenteils vor zumindest einigen Tausend Zuschauern durchgeführt werden. Für die Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) ist die Zuschauerfrage noch nicht endgültig geklärt, ausländische Fans werden in jedem Fall nicht erlaubt sein./mj/aer/lü/DP/mis