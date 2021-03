Bach: Milliarden-Einnahmen für IOC dank Reform-Agenda 2020

LAUSANNE (dpa-AFX) - IOC-Präsident Thomas Bach sieht das Internationale Olympische Komitee mithilfe seiner Reform-Agenda trotz der Corona-Krise wirtschaftlich auf Erfolgskurs. Dank des veränderten IOC-Kurses seien die Einnahmen von den Top-Sponsoren für die Zeit zwischen 2021 und 2024 auf drei Milliarden Dollar (rund 2,5 Milliarden Euro) verdreifacht worden, sagte der 67-Jährige am Mittwoch bei der IOC-Session in Lausanne. Dies sei das Ergebnis der im Jahr 2014 verabschiedeten Agenda 2020, mit der das IOC und die Olympischen Spiele fit für die Zukunft gemacht werden sollten. Mit der Agenda 2020+5 will Bach das Reformprogramm fortsetzen.

Ziele seien eine größere Nachhaltigkeit, der Einsatz für Flüchtlinge, mehr Gleichberechtigung der Geschlechter, der verstärkte Kampf gegen Doping und Korruption im Sport sowie Kostenreduzierungen für Olympia-Bewerber und Spiele-Ausrichter. Auch die Digitalisierung und die stärkere Beteiligung der Jugend gehört zu den Kernpunkten des Reformwerks. "Wir wollen die olympischen Werte bewahren und die Rolle des Sports in der Gesellschaft stärken", sagte Bach.

Die Geldgeber des IOC würden diesen Weg unterstützen, versicherte der frühere Weltklasse-Fechter. Dies zeige sich auch daran, dass Sponsoren und Medienpartner schon jetzt Verträge im Wert von 4,1 Milliarden Dollar (3,45 Milliarden Euro) für den Zeitraum von 2029 bis 2032 mit dem IOC abgeschlossen haben, wie Bach sagte./hc/DP/eas