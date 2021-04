"Bad Bank" der Hypo Real Estate kommt mit Abbau voran

München (Reuters) - Der Abbau der Altlasten der ehemaligen Hypo Real Estate (HRE) wird immer mühsamer.

Im abgelaufenen Jahr hat die staatliche Abwicklungsgesellschaft FMS Wertmanagement (FMSW) den Bestand der Wertpapiere und Finanzierungen ohne Verluste um 7,7 Milliarden auf 61,6 Milliarden Euro reduziert, wie Vorstandssprecher Christoph Müller am Dienstag in München sagte. Damit sei das von der 2008 zusammengebrochenen HRE übernommene Portfolio innerhalb von zehn Jahren um 70 Prozent geschrumpft. Das Geschäft mit der Finanzierung von Gewerbeimmobilien sei nahezu abgewickelt. Müller sagte, nun gehe es darum, den Bestand - etwa durch die Auflösung von Derivate-Konstruktionen - weiter zu vereinfachen.

2025 will der Vorstand laut Müller entscheiden, ob die FMSW den restlichen Abbau mit ihren knapp 500 Mitarbeitern bewältigt oder zumindest zum Teil an externe Dienstleister übergibt. Daran habe sich nichts geändert. Im Bestand seien komplexe Derivate und langlaufende Papiere, die zum Teil erst 2060 fällig sind. Je ein Viertel entfällt inzwischen auf Engagements in Italien und Großbritannien, wie Vorstandsmitglied Carola Falkner sagte. Für die Umstrukturierung einer riskanten Position habe die FMSW 2020 allein 201 Millionen Euro Verlust hingenommen - was sich aber laut Falkner bis zum Ende der Laufzeit auszahlen soll. Trotzdem stand im vergangenen Geschäftsjahr noch ein Nettogewinn von 23 (2019: 236) Millionen Euro zu Buche.

Auch 2021 will die FMSW ohne Verluste auskommen. Dabei helfen dürften der Gewinn aus dem Verkauf der irischen Depfa Bank und eine Dividende von 150 Millionen Euro, die die FMSW vorher noch vereinnahmt hatte. Für die ehemalige HRE-Tochter, die 2014 an die FMSW angedockt worden war, hatte die österreichische Bank Bawag im Januar den Zuschlag bekommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, Müller sprach aber von einem "wesentlichen Beitrag" zum Ergebnis 2021. Vor allem die riskante Refinanzierung der Depfa hatte die HRE 2008 so stark in Schieflage gebracht, dass sie vom Staat aufgefangen werden musste.