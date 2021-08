Bad News Monday - Afghanistan, Wirtschaft und Tesla-Untersuchung

Replaced by the video

Die Nachrichtenlage am Montag ist überwiegend negativ, angefangen mit dem katastrophalen Kollaps von Afghanistan und der schweren Niederlage für die Biden-Regierung. Die Lage wurde von der US-Administration vollends falsch eingeschätzt, mit einer Tragödie für die dort lebenden Menschen. Abgesehen von den wachsenden geopolitischen Risiken, dürfte Biden dadurch in der eigenen Partei in vielen Bereichen mehr Widerstand sehen. Was die Wirtschaft betrifft, sehen wir in China im Juli eine enttäuschende Entwicklung. Gleichzeitig sinkt das Verbrauchervertrauen in den USA im August auf das tiefste Niveau seit Dezember 2011. Ein Warnzeichen, dass sich die Konsumfreude zu Lasten der Konjunktur eintrüben könnte.