Baden-Württemberg - Coronavirus-Infektion ist Einzelfall

Stuttgart (Reuters) - Die Erkrankung eines 25-Jährigen an dem Coronavirus in Baden-Württemberg ist nach Angaben des baden-württembergischen Gesundheitsministers ein Einzelfall.

"Es gibt nach wie vor keinen kursierenden Virus bei uns. Er ist importiert, es ist ein Einzelfall", sagte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha bei einer Pressekonferenz in Stuttgart. Der Mann aus dem Kreis Göppingen habe sich vermutlich während einer Italien-Reise in Mailand angesteckt. Nach der Rückkehr habe er grippeähnliche Symptome entwickelt.

Die Partnerin des Erkrankten zeige Symptome. Ob sie auch am Coronaviris erkrankt sei, stehe aber noch nicht fest. "Da haben wir noch keinen Befund." 13 Kontakte des Erkrankten seien identifiziert worden. Die Kollegen in Bayern seien über einen Kinobesuch des Erkrankten in Neu-Ulm informiert worden, sagte Lucha.