BÄÄÄM - 20 Knaller-Aktien für die Rallye - DER AKTIONÄR Nr. 30/20

Martin Weiß stellt zusammen mit Andreas Deutsch die wichtigsten Themen daraus vor. Die Titelstory lautet: "BÄÄÄM - 20 Knaller-Aktien für die Rallye". An den Märkten geht es weiter rund. Und auch diverse Emfehlungen des AKTIONÄR sind in den vergangenen Wochen aufgegangen. Erfahren sie, bei welchen Aktien es sich lohnt, weiter am Ball zu bleiben, und mit welchen Titeln auch verspätet eingetroffene Anleger immer noch ordentliche Gewinne einfahren können.

Zugehörige Wertpapiere: