Bär will Ex-Bank-of-America-Manager Meissner als Verwaltungsrat

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Vermögensverwalter Julius Bär will den Verwaltungsrat mit zwei ehemalige Spitzenmanagern von Großbanken verstärken.

Christian Meissner und Kathryn Shih sollen auf der Generalversammlung vom 16. April in das Gremium gewählt werden, wie Bär am Dienstag mitteilte. Meissner, der bei Bank of America Merrill Lynch den Bereich Global Corporate and Investment Banking leitete, werde das Amt sogleich antreten. Shih trete am 1. September 2020 an. Sie war bei der UBS zuletzt für die Region Asien-Pazifik verantwortlich.