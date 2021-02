Baerbock - Deutliche Lockdown-Öffnungen erst im Frühjahr

Berlin (Reuters) - Der Corona-Lockdown in Deutschland wird nach Einschätzung von Grünen-Chefin Annalena Baerbock noch einige Wochen andauern.

"Jetzt überhastet etwas schnell zu öffnen wäre wirklich fatal", sagte Baerbock am Montag. Damit man "im Frühjahr zu nachhaltigen Öffnungen" kommen könne, müsse man "in den nächsten Wochen weiter in dieser Schutzsituation bleiben". Die Grünen-Chefin forderte erneut einen Bildungsschutzschirm für Kinder und Jugendliche, "damit es einen Anspruch auf Corona-Förderung für jedes Kind gibt". Zudem müssten an Schulen Schnelltests zur Verfügung gestellt werden, sobald diese schrittweise wieder geöffnet werden könnten.

Der Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) warf Baerbock vor, mit der Vorlage von Leitlinien für einen sicheren Schulbetrieb in Pandemiezeiten habe sie "ein Dreivierteljahr gebraucht, aus dem Winterschlaf aufzuwachen". Kohortenbildung für Klassen, unterschiedliche Unterrichtszeiten und Masken seien eine Erkenntnis vom Frühjahr 2020: "Das ist Schnee von gestern."