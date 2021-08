Baerbock für Aufnahme von mindestens 10.000 Ortskräften aus Afghanistan

Berlin/Frankfurt an der Oder (Reuters) - Die Grünen fordern die schnelle Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan, vor allem sogenannter Ortskräfte, die in den vergangenen Jahren für die Bundeswehr oder Nato-Partner tätig waren.

Das Kontingent müsse mindestens fünfstellig sein, also mehr als 10.000 Personen umfassen, sagte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock am Montag am Rande ein Wahlkampftermins in Frankfurt an der Oder. Viele Menschen in Afghanistan fürchteten nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban um ihr Leben. Es sei überfällig, dass die Bundesregierung alles dafür tue, um diese Personen zu evakuieren. "Es geht um Stunden." Das SPD-geführte Außenministerium habe zu langsam gehandelt und Warnungen nicht aufgegriffen.

Der frühere Außenminister Joschka Fischer (Grüne) kritisierte den schnellen Abzug der USA und weiterer westlicher Truppen aus Afghanistan. Über die Bedingungen sei nicht einmal verhandelt worden, sagte er bei einem gemeinsamen Termin mit Baerbock. "Damit war nicht zu rechnen." Dies sei ein Fehler gewesen. Fischer war deutscher Außenminister, als westliche Truppen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in Afghanistan einmarschierten und die Taliban entmachteten.