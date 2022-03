Baerbock informiert Auswärtigen Ausschuss des Bundesrats zur Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird am Donnerstag (10.00 Uhr) die Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses des Bundesrats zum Krieg in der Ukraine informieren. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer habe zu dem informellen Treffen eingeladen, teilte eine Sprecherin des Bundesrats mit. Der CDU-Politiker hat aktuell den Vorsitz des Ausschusses inne. Das informelle Treffen sei in hybrider Form geplant und nicht öffentlich./stz/DP/men