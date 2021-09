Baerbock räumt Fehler im Wahlkampf ein - "Wir wollten mehr"

Berlin (Reuters) - Die Grünen haben mit gemischten Gefühlen auf das Rekordergebnis bei der Bundestagswahl reagiert.

"Wir können heute Abend, glaube ich, gemeinsam nicht nur jubeln", sagte Co-Parteichefin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock am Sonntag bei der Wahlkampfparty in der Berliner Columbiahalle. Die Grünen seien angetreten, die führende Kraft im Land zu werden. Ersten Hochrechungen von ARD und ZDF zufolge sind sie aber nur auf Platz drei gelandet - deutlich abgeschlagen hinter SPD und Union.

"Wir wollten mehr", sagte Baerbock. "Das haben wir nicht erreicht - auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs." Baerbock übernahm erneut die Verantwortung für eigene Fehler. Die 40-Jährige hatte Nebeneinkünfte zu spät gemeldet, musste ihren Lebenslauf an mehreren Stellen korrigieren und stand wegen kopierter Passagen in ihrem Buch massiv in der Kritik.

Baerbock sagte, dieses Mal habe es bei der Bundestagswahl noch nicht gereicht. "Aber wir haben einen Auftrag für die Zukunft." Zusammen mit Co-Parteichef Robert Habeck würden die nächsten Tage gemeinsam angegangen. "Das Land braucht eine Klima-Regierung. Dafür kämpfen wir."