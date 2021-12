Baerbock reist zu Abrüstungskonferenz nach Stockholm

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Dienstag zu einer Abrüstungskonferenz nach Stockholm. In der schwedischen Hauptstadt will die Grünen-Politikerin an Beratungen der sogenannten Stockholm Initiative teilnehmen, in der sich seit 2019 insgesamt 16 Länder für atomare Abrüstung einsetzen. Die Staaten besitzen keine Atomwaffen. Neben Deutschland, Spanien und Schweden haben sich auch Japan, Kanada und Argentinien der Staatengruppe angeschlossen.

Baerbock will in Stockholm auch ihre schwedische Amtskollegin Ann Linde treffen. Dabei dürfte es auch um den Ukraine-Konflikt und die angespannte Lage an der russisch-ukrainischen Grenze gehen. Schweden hat derzeit den Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Die OSZE gilt als eine der möglichen Plattformen, auf denen über eine Entschärfung des Ukraine-Konflikts diskutiert werden könnte.

Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP heißt es unter der Überschrift "Abrüstung, Rüstungskontrolle, Rüstungsexporte": "Wir brauchen eine abrüstungspolitische Offensive und wollen eine führende Rolle bei der Stärkung internationaler Abrüstungsinitiativen und Nichtverbreitungsregimes einnehmen, u.a. bei der Stockholm-Initiative für Nukleare Abrüstung." Man werde sich dafür einsetzen, dass von der Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages (NVV) im Jahr 2022 ein wirklicher Impuls für die nukleare Abrüstung ausgehe. "Unser Ziel bleibt eine atomwaffenfreie Welt (Global Zero) und damit einhergehend ein Deutschland frei von Atomwaffen."/bk/trs/DP/nas