Baerbock reist zu Antrittsbesuch beim Nato-Partner Spanien

BERLIN/MADRID (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock reist am Dienstag zu ihrem Antrittsbesuch beim Nato-Partner Spanien. Bei dem Kurzbesuch wird die Grünen-Politikerin in Madrid Gespräche mit ihrem spanischen Kollegen José Manuel Albares führen. Dabei werde es neben aktuellen bilateralen und außenpolitischen Themen auch um die angespannte Sicherheitslage zwischen Russland und der Ukraine gehen, sagte ein Sprecher ihres Ministeriums. Spanien hat wegen des russischen Truppenaufmarsches an den Grenzen der Ukraine vier Kampfflugzeuge nach Bulgarien verlegt und drei Kriegsschiffe ins Schwarze Meer entsandt.

Außerdem wolle sich Baerbock in Madrid mit Vertretern der Sonderstaatsanwaltschaft für Gewalt gegen Frauen treffen. Bei dem Gespräch werde es um die rechtliche Situation von Frauen und die Strafverfolgung von Gewaltdelikten gegen Frauen gehen./ro/DP/ngu